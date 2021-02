Raadiohommikus: konkurentsist kinoturul, Marsi koloniniseerimisest ja Omniva kasumlikkuse kasvatamisest

Konkurentsiamet teatas reedel, et investeerimisfirma UP Investi ja Forum Cinemase koondumist ei toimu. Foto: Liis Treimann

Konkurentsiameti koondumiste kontrolli osakonna juhataja Külliki Lugenbergiga räägime konkurentsiameti reedesest otsusest Forum Cinemase ja Apollo ühinemise kohta.

Külla tuleb Omniva juhatuse liige Charlie Viikberg, kes lubas detsembris tööle asudes leida täiendavat efektiivsust ettevõtte seest. Kuidas sellega on läinud, seda uurimegi.

Sel nädal astus inimkond ühe sammu edasi Marsi uurimisel. Milline on Marsi uurimise majanduslik mõttekus ja kas ka Eesti ettevõtjad sellest kasu võiks saada, arutame kosmoseteadlase prof Mart Noormaga.

Turunduses on kuum teema käitumisökonoomika. Selle valdkonna üks suurimaid gurusid on Rory Sutherland, kes 10. märtsil Passwordi konverentsil esineb. Kantar Emori eksperdi Heidi Reinsoniga räägime Sutherlandi raamatust "Alchemy" ja sellest, miks turunduses kõike mõõta ei saa.

LHV vanemmaakleri Nelli Jansoniga räägime börsikauplemisest ja tüüpilistest vigadest, millega kauplejad silmitsi seisavad.

Saatejuht on Hando Sinisalu ja uudiseid edastab Priit Pokk.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas iduettevõtte Trukcs4Goods juhatuse liige Tarmo Maasel. Teeme juttu sellest, et kaubavedude sektor on veel vähe digitaliseeritud ja palju asjaajamist toimub ikka veel paberil saatelehtedega.

Truck4Goods toob sellesse valdkonda innovatsiooni, võimaldades nii mobiilis kui veebis toimiva rakenduse abil kaupu saata ja nende teekonda jälgida – umbes samamoodi, kui käib Uberist või Boltist takso tellimine.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Esmaspäevane saade keskendub kasvamisele ja ettevõtja hingele. Saates räägivad oma loo äsjase Gaselli TOPi kahe kõige edukama firma omanikku – Alevikinnisvara OÜ asutaja Veljo Varind ja 24-7Fitnessiklubi OÜ asutaja Andrus Murumets.

Saadet juhib Meelis Mandel.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saade keskendub hanke- ja ostujuhtimisele. Külas on hankejuhtimise ekspert ja Carlsberg Groupi planeerimisjuht Baltikumis Kerttily Golubeva, kellega räägime sellest, milline on praegune ostu- ja hankejuhtimise tase Eestis. Küsime, mis on hanke- ja ostujuhtimise vahe ning kuidas liikuda tõhusama hankesüsteemi poole. Juttu on ka sellest, kui palju saab juba praegu ostutööd automatiseerida ja millised on hankejuhtide väljakutsed tulevikus.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saates meenutame novembris toimunud põllumajanduse äriplaani konverentsi, kus räägiti koroonakriisi aastast, kuid räägiti ka laiemalt, mis trendid mõjutavad Eesti põllumeeste rahakotti ja tööpõldu. Viimasest rääkis näiteks viljamaaklerfirma Copenhagen Merchants Group äriarenduse juht Indrek Aigro, jagades tarkust, mis toimub maailma viljaturul.

Näiteks on tekkinud kurioosne olukord, kus maailmas on nisusaak väga suur, väga palju on ka varasalves, aga sellest hoolimata on ka väga kõrged hinnad. Lisaks kõneles ta sellest, millised maailmas toimuvad sündmused mõjutavad Eesti põllumehi, näiteks millist mängu mängib Hiina.

