Riigikogu jättis Euroopa puidupoliitika karmistamiseks ukse poollahti

Majandusminister Taavi Aas on seisnud selle eest, et puidupõletamist Euroopas uuesti arutama ei hakataks, riigikogu nii jäiga lähenemisega ei nõustunud. Foto: Liis Treimann

Arutelu Euroopa Liidus puidu kasutamise üle taastuvenergia tootmisel saab edasi minna ilma Eesti jäiga "ei-ta", otsustas riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) esmaspäeval, lükates sellega pisut ootamatult tagasi valituses varem kokku lepitud seisukoha.

Nimelt on Euroopa Liidus plaanis üle vaadata taastuvenergiadirektiiv ning üks teemadest on küsimus, kas tasuks uuesti avada punktid, mis kirjeldavad säästlikku puidukasutamist taastuvenergeetikas. Valitsus tegi ettepeneku, et Eesti peaks sellele olema kindlalt vastu. Et seda pole isegi mõtet arutada.