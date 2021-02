Raadiohitid: kuidas väikeettevõtetega portfelli kasvatada

LHV vanemmaakler Nelli Janson rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, milliseid tüüpvigu investeerimisel tehakse. Foto: Liis Treimann

Möödunud nädalal oli taaskord kuulajate meelisteema investeerimine, kõnetas ka ettevõtlusajaloo puhaskahjumi teinud Tallink.

Nädala kuulatuimad saated olid järgmised:

1. "Investor Toomase tund". Tesla langusele panustav investor otsib kasvu väikeettevõtetest

Tesla lühikeseks müümisega tähelepanu pälvinud investor Andres Jaanson otsib portfelli kasvu eelkõige väikeettevõtetega ning nimetab end vaatamata riskantsele panusele pikaajaliseks investoriks.

Tänavu jaanuaris investeerimisblogi The Hobby Investor That Could alustanud Jaanson on kokku pannud portfelli, kuhu kuuluvad nii krüptovarad, laiapõhjalised ETFid ning mitmed tugevat kasvu näidanud väikesed börsiettevõtted.

Saates kuuleb millised on tema eesmärgid, kuidas ta enda investeeringuid leiab, miks ta just väikeettevõtteid otsib ja palju muud.

Kaspar Alliku juhitud saadet saab kuulata siit:

2. "Hommikuprogramm". Nõgene: tuleks süstida, süstida, süstida

Tallinki puhaskahjum ulatus eelmisel aastal 108 miljoni euroni, mis on Eesti ettevõtlusajaloo rekordkahjum. Kulumieelne ärikasum oli samas 8 miljoni euroga plussis.

Tallinki juht Paavo Nõgene räägib saates, et valusalt tehtud kärped andsid lõppkokkuvõttes mõnevõrra parema tulemuse. Eelmisel aastal kadus kolmandik Tallinki töökohtadest. Kontserni müügitulu oli eelmisel aastal 442 miljonit eurot, vähenedes 53% võrreldes aasta varasemaga.

Neeme Korvi juhitud hommikuprogrammi saadet Tallinkist saab kuulata siit:

3. "Hommikuprogramm" Investoritele tahetakse pakkuda kala, mitte õnge

Saates räägib LHV vanemmaakler Nelli Janson investeerimistarkusest seoses värske raamatu "Turuvõlurite taskuraamat" ilmumisega. Janson rääkis, et kui tihti tahetakse investoritele kätte anda piltlikult öeldes kala – tee seda, siis tuleb tulu –, siis kõnealune raamat selline pole.

Veel tulid saatekülalisega jutuks investorite tüüpvead ning arutati, kas rikkaks saamine teeb inimesest finantsgeeniuse.

Hando Sinisalu juhitud hommikuprogrammi saadet saab kuulata siit:

4. "Eramaja ehitus". Puitmajatootja näeb koroonas ka kasu

Saates on teemaks elementmajad. Selgub, kuidas toimub Happy Home'i majade tootmine ning krundile paigaldamine, kui suures osas valmib hoone krundil ja kui palju toodetakse eelnevalt tehases. Lisaks räägitakse majade helipidavusest ja stabiilsusest.

Saates selgub ka, et inimesed, kes olid varem mõelnud eramu soetamise peale, hakkasid koroona-ajal oma unistusi täide viima ning see suurendas saate külalise, Happy Home'i müügijuhi ja omaniku Liisa Reesalu sõnul nõudlust.

Lauri Leedi juhitud saade elementmajadest on kuulatav siit:

5. "Äripäev eetris". Naisi diskrimineerivad pangad ajavad närvi

On kahetusväärne, et pangad näevad mõnikord üksikemasid laenukõlblikena vaid siis, kui nad omale uue mehe otsivad, leidsid Äripäeva ajakirjanikud saates.

Äripäevas ilmus lugu kahe lapse emast, kes tahtis pärast lahkuminekut uue kodu osta. Hoolimata kahekordsest keskmisest palgast sai takistuseks, et panga silmis oli ta üksikema.

Saates tuli veel juttu ka värskest investorite TOPist, tublidest kiiresti kasvavatest ettevõtetest ehk gasellidest, valitsuse uutest koroonapiirangutest.

Saates olid ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Anu Lill ja Urmas Jaagant.

Saade on järelkuulatav siin: