Raadiohommikus: ootame läbimurret vaktsiinirindel

28. veebruari hommiku seisuga on Eestis kokku tehtud 112 503 COVID-19 vaktsineerimist. Foto: Liis Treimann

Hommikuprogrammis teeme ülevaate kõige värskematest uudistest aktsiaturgudelt.

Räägime omanimelise advokaadibüroo vanempartneri Aku Soraineniga, kuidas Eesti majandust tänase kriisi ajal ja pärast seda jõuliselt edasi viia.

Missugune on hetkepilt vaktsiinirindel? Ülevaate saame sotsiaalministeeriumi terviseala asekantslerilt Maris Jesselt.

Arutame ettevõtja Jaan Pillesaarega, kuidas me saaksime aidata riigil vaktsiinikriisi lahendada.

Äripäeva staartoimetaja Aivar Hundimägi selgitab, miks ta võttis vastu väljakutse käivitada uudiste portaalid üle kogu Eesti.

Hommikuprogrammi stuudios on Ken Rohelaan ja Igor Rõtov.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Ehitussegudest kõnelevas saates on külas Sakret OÜ tootejuht Rene Vinkler, kellega räägime krohvimisest, plaatimisest ja pahteldamisest. Uurime, millised on erinevate segude võimalused ning kuidas toimub õige materjali ja tehnoloogia valik. Saates vastame ka küsimusele, millises mahus võiks kõnealuseid töid teha kodus iga ehitushuviline ning mis tuleks oma keerukuse tõttu usaldada meistrile.

Saadet juhib Lauri Leet.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Investor Toomase portfellis tegi kõige väiksem positsioon veebruaris üllatuslikult suure tõusu ning aktsiad, mis seni on pikalt kasvu vedanud, läksid hoopis langusesse. Pikemalt tuleb jutuks see, mida rääkis legendaarne väärtusinvestor Warren Buffett oma kirjas aktsionäridele ning mida noppis sellest välja "Rikkaks saamise õpikute" autor Jaak Roosaare.

Saadet juhib Anu Lill.

13.00–14.00 "Eetris on TLÜ". Sel korral on saates külas tarkvaraarendaja ja Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Kadri-Liis Kusmin, kes räägib lähemalt sellest, kuidas on COVID-19 pandeemia mõjutanud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtete elukorraldust, ning avab oma kaugtöö kogemust. Samuti räägib IKT-sektori tööjõupuudusest ja vajalikest pädevustest, oma doktoritööst ning sellega seonduvalt ka ettevõtete ja õppeasutuste täiendusõppealasest koostööst.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Saates on külas põllundusidufirma eAgronomi asutaja ja juht Robin Saluoks. Ta kõneleb, kuidas läks ettevõttel eelmisel aastal, mis on selle aasta plaanid ning millist uuenduslikku lisasissetuleku allikat soovib idufirma põllumeestele pakkuda. Samuti kuuleme käimasolevast rahakaasamisest ning sellest, kuidas on ettevõttele kasuks tulnud endise Nike tippjuhi Kristjan Luha liitumine meeskonnaga.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.