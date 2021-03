Raadiohommikus: kõne Värskasse ja õigusrobotid

Värska Vee juhatuse esimees Urmas Jõgeva sõnul võimaldab uus liin suurendada maitsestatud vee tootmise osakaalu ja tuua joogiturule uusi tooteseeriaid. Foto: Veiko Tõkman

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogammis räägitakse laienevast joogitootjast, õigusroboteid loovast iduettevõttest ja maakondlikust ajakirjandusest.

Värska Veel näikse vulinal minevat – ettevõte avas äsja uue tootmisliini ja plaanib tootmismahtu 30 protsenti kasvatada. Võtame telefonikõne aktsiaseltsi juhatuse esimehele Urmas Jõgevale ja küsime, millele säärane optimism segastel aegadel nõjatub.

Teisipäev tõi teadmise, et töövaidluste arv kasvas koroona-aastal plahvatuslikult. Idufirmal HUGO.legal valmis aga mullu juulis nõndanimetatud töövaidlusrobot, mis genereerib sisestatud andmete põhjal korrektse avalduse töövaidluskomisjonile esitamiseks. Uurime ettevõtte tegevjuhilt Artur Fjodorovilt, millist tagasisidet too robot on praeguseks saanud, ning räägime ka idu uuest robotist, mis aitab inimesi üürivaidlustes.

Ekspress Grupi uuriva ajakirjaniku ning endise Pärnu Postimehe tegevtoimetaja ja reporteri Martin Lainega vestleme Äripäeva maakonnaväljaannete projekti tuules talle südamelähedasel teemal – kogukonnaajakirjandusest. Milline peaks olema maakondliku ajakirjanduse roll, kui keeruline on väikses kohas tõsiseid uurivaid lugusid teha ning mida ühiskond sellest võidab?

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Rivo Sarapik.

Raadiopäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas JK Motorsi juht Kaspar Järvala, kes on rajanud Kehtnasse kogu regioonis unikaalse remonditöökoja, milles saab remontida ekskavaatorite, kombainide, traktorite ja muu rasketehnika mootoreid. Kaspar Järvala räägib ka sellest, kui oluline on tehnikat õigeaegselt hooldada ja miks on oluline anda hooldustöö ekspertide kätte. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saates räägime väärteoasjadest ja nende menetlustest ning mida ettevõtjad selle juures peaksid arvestama: mille poolest erineb väärtegu kuriteost, milline on karistuste vaidlustamise perspektiiv, millised võivad olla kaudsed kahjud, millised on olnud olulisemad väärteomenetlused, mis on jõudnud riigikohtusse välja ning kuidas reageerida, kui menetlus terendab. Saates on külas advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Risto Käbi ning advokaat Martin Järve. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00–14.00 "Energiatund". Eestis käib tuumajaama rajada sooviva Fermi Energia eestvedamisel juba mitu aastat arutelu tuumaenergia kasutusele võtmisest. Samas poliitilist otsust selle energia kasutamiseks Eestis alles hakatakse keskkonnaministeeriumi eestvedamisel välja selgitama.

Teemegi saates juttu sellest, kas tasub juba toimiva taastuvenergia kõrval panustada valdkonnale, mida tuleb hakata nullist üles ehitama, kas Eesti peaks olema uue põlvkonna tuumajaama esimene kasutaja, mida on ühist Huaweil ja Hiina tuumatehnoloogial, ning sellest, kuidas tuumaenergia kasutamise või mittekasutamise kohta hea otsus teha. Räägime ka tahkudest, mida on tuumaenergia kriitikud välja toonud.

Saates on külas füüsik Andi Hektor ja keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Saates on külas tippkokk ja kolme restorani – Moon, Kolm Sibulat ning Mantel ja Korsten – kaasomanik Roman Zaštšerinski. Roman pälvis eelmisel nädalal presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi Eesti toidukultuuri edendamise eest. Saates tuleb juttu sellest, kuidas kolme lapse kõrvalt on COVID-19 ajal võimalik teha restoraniäri. Mida on ta teinud oma kolmes restoranis, et elus püsida? Milliseid uusi oskusi on COVID-19 talle õpetanud? Kuidas on ta säilitanud suhted enda, naise ja oma tädipoja vahel? Sellest kõigest tuleb saates juttu. Saadet juhib Alyona Stadnik.

