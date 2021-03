Nädala lood: vaktsiinide must äri ning kuidas jõudis maksejõuetu riigifirma kasumisse

Eesti Post tegi ajaloo parima tulemuse: kasumiks 9,6 miljonit eurot. Foto: Liis Treimann

Valearvestused rahvusvahelises transiidiäris ning rahavoogude juhtimises tõmbas Eesti Postil hinge nii kinni, et omanikku ehk riiki teavitati peatselt tekkida võivast maksejõuetusest. See häirekell lõi valjuhäälselt kõlama aasta tagasi, kuid nüüdseks on riigifirma jõudnud korraliku kasumini. Kuidas see küll juhtus?

See oli üks paljudest teemadest, millest Äripäev sel nädalal kirjutas. Lihtne vastus eelnevale küsimusele on, et kärped, arvete maksmise edasi lükkamine, seeläbi rahavoo tagasi korda saamine ning samuti võib riigifirma tänada COVIDit ja sellest tingitud suuremat töömahtu.