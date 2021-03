Peaminister Kallas: kui nakatumisinfo on õige, tuleb riik lukku panna

Peaminister Kaja Kallas. Foto: Liis Treimann

Peaminister Kaja Kallas ütles, et kui vastab tõele info, et koroonaviiruse Briti tüvi levib Eestis rohkem kui seni arvatud, tuleb riik lähiajaks lukku panna.

„Minuni on jõudnud info, et Eestis levib COVID-19 viiruse nn Briti tüvi ulatuslikumalt, kui siiani arvatud. Oluliselt ulatuslikumalt,“ kirjutas peaminister Kaja Kallas oma sotsiaalmeedia postituses. „Briti tüvi on agressiivsem ja nakatavam tüvi kui teised, mis seletab ilmselt Eesti nakatumise kiiret kasvu. Kui see info, mida kontrollime, tõele vastab, siis tähendab see, et peame oma riigi lähemaks ajaks lukku panema.“