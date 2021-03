Töötukassa vahenditest järgmiseks palgatoetuseks raha ei jätku

Töötukassa hoone. Foto: Liis Treimann

Viimasest 39 miljoni eurosest palgatoetuse meetmest töötukassa eelarves uueks palgatoetuseks raha alles ei jää, kirjutab ERR.

Kui valitsus plaanib koroonakriisis kannatanud sektoritele palgatoetust maksta ka pärast märtsi, vajab see täiendava raha eraldamist, kuna käesoleva aasta prognoosi kohaselt jääb vastavasse sihtkapitali miljon eurot. Samas rõhutab töötukassa, et töötajate fondides on raha kõigi koondamistasude ja hüvitiste maksmiseks piisavalt.