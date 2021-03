Turismiettevõtetel muutub toetuse saamine kergemaks

Toetust saavad küsida ka suveniiride müüjad. Foto: Raul Mee

Valitsus toetas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti ettepanekut leevendada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu turismisektorile suunatava toetuse tingimusi.

Minister Sutt selgitas, et muudatuste eesmärk on suurendada EASi kriisitoetustele ligipääsu just väiksemate ettevõtjate seas. „Alandasime toetusele kvalifitseerimise lävendit ja laiendasime sihtgruppi, et toetuseid saaks taotleda ka mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad,“ ütles Sutt.