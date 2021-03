Kümned tuhanded jäävad lapsega kodukontorisse: kas tõesti ei tohi last lasteaeda viia?

Lasteaiad on küll avatud, aga lapsi sinna viia pole soovitatav. Millega lapsevanemad siis peavad arvestama? Foto: Andras Kralla

Eestis peab ümmarguselt 100 000 inimest langetama alates homsest iga päev otsuse, mida teha oma lasteaiaealise lapsega: saata lasteaeda või mitte.

Erinevalt algklassidest jäävad lasteaiad lahti, kuid haridusminister Liina Kersna on koroonapiirangutest rääkides öelnud, et kõik võiksid oma lapsed siiski koju jätta. Küsimusi tekitab see omajagu: kas siis võib ikkagi puhta südamega järeltuleva põlve lasteaeda viia? Kas pakutakse mingit tuge neile, kes on küll kodukontoris, aga lapse kõrvalt seal tööd teha ei saa?