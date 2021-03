Oodata on korterite defitsiiti

Kinnisvaraekspert Tõnu Toompark Foto: Andras Kralla

Korterite ehituslubade seis ei ole eriti hea, kirjutab kinnisvaraekspert Tõnu Toompark Äripäeva teemaveebis kinnisvarauudised.ee. Ostjad tahavad aktiivselt osta, kuid paraku on arendajatel uusi projekte nappimas.

Kinnisvaraeksperdi Tõnu Toompargi sõnul võib öelda, et uute korterite ehituslubade seis ei ole eriti hea, kirjutab kinnisvarauudiste teemaveeb. "Ostjad on aktiivselt ostmas, kuid paraku on arendajatel uusi projekte nappimas. Kui ostutehingute maht jätkub viimaste kuude tempos, on turul selge defitsiidi oht," ütles Toompark.

"Osalt on defitsiidioht juba realiseerunud kerkivate või juba kerkinud uute korterite hindade läbi," lisas Toompark.

Loe, kuidas ehituslubade nappus tekitab korterite defitsiiti, pikemalt siit.