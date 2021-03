Euroopa teeb reisimise lihtsustamiseks rohelise digitõendi

Rohelise digitõendi eesmärk on tagada, et ELi kodanikud ja nende pereliikmed saaksid juba sel suvel turvaliselt ja minimaalsete piirangutega reisida. Foto: Raul Mee

Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku luua roheline digitõend, et hõlbustada ELis turvalist vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal.

Roheline digitõend kinnitab, et selle omanik on COVID-19 vastu vaktsineeritud, tema COVID-19 testi tulemus on negatiivne või ta on COVID-19-st tervenenud. Tõend on tasuta ja kättesaadav kas digitaalselt või paberil. See sisaldab QR-koodi, mis tagab tõendi turvalisuse ja ehtsuse.