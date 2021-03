Raadiohommikus: ärevus autoäris, kiirtestid, meisterkaupleja Jimi saladus, e-Eesti silotornid

Amserv Grupi juhatuse esimees ja kaasomanik Raivo Kütt. Foto: Raul Mee

Mitu koroonaviiruse kiirtesti on apteekides nüüd saadaval ja neid tuleb juurde. Kuidas neisse suhtuda? Kas ja millisel juhul võiks ettevõtjal oma töötajate kiirtestimisest abi olla? Teeme terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härmaga selgeks, kuivõrd ja millistes valdkondades aitab kiirtest pandeemiast jagu saada või selle tagajärgi leevendada.

Raadiohommiku külaline on Amserv Grupi juhatuse esimees Raivo Kütt, kellelt küsime, miks on automüügis viimased ajad olnud ärevad – mis on lahti rahvusvaheliste tarneahelatega ja kuidas see puudutab äri ajal, mil inimesed sageli autoostu otsuseid teevad, ehk kevadel. Uurime ka, millised on teise koroonakevade müügitrendid Eestis ja mujal ning millised muutused sektoris on ajutist, millised jäävat laadi.