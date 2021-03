Raadiohommikus: kogu tõde vaktsiinipassidest ja hullunud kliendid kinnisvaraturul

Eesti plaanib võtta aprillis kasutusele vaktsiinisertifikaadi, mille alusel saaks tõendada reisides oma vaktsineerimise staatust. Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar annab reedel Äripäeva hommikuprogrammis aru, mida vaktsiinipass endast täpselt kujutab, kuidas see tööle hakkaks ja mida kaasa tooks.

Hommikuprogrammis tuleb juttu ka hullunud klientidest kinnisvaraturul. Nimelt on viimasel ajal kinnisvara läinud nii kuumaks kaubaks, et turul on tekkinud nii-öelda oksjoniefekt. On juhtumeid, kus kliendid peavad soovitud korteri kättesaamiseks pakkuma suuremat hinda kui kuulutuses kirjas, vastasel juhul pole neil lootuski korterit endale saada. Miks see nii on ja kas tõesti peab kinnisvarale praegu tormi jooksma, kommenteerib Pindi Kinnisvara juht Peep Sooman. Oma oksjoniefekti kogemust jagab stuudios ka Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask, kes on praegu korteri otsingul.