Raadiohommikus: kas sellele, kes praegu Tallinna korterit ei osta, jääb Saverna?

Kinnisvarafirma US Real Estate tegevjuht Aavo Kokk Foto: Raul Mee

Kinnisvarafirma US Real Estate tegevjuht Aavo Kokk kirjutas Äripäevale arvamusartikli, milles lahkas Tallinnas ringlevat juttu, et head korterid on kõik ära ostetud ning nooremad inimesed jäävad nüüd aegade lõpuni üürilõksu. Loosse siseneti veebilehel sellise hooga, et virtuaalsed uksepiidad ragisesid.

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis uurime Kokalt, mida pealinnainimesed, kes veel kinnisvara ei oma, praegu tegema peaksid. Kas korter tuleks esimesel võimalusel ära osta ning kes selleks ämmakandidaadilt laenu ei võta, sel tuleb Savernasse kolida?