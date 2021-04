Swedbanki Balti juht: pole mõistlik laenu küsida, kui käivet pole

Swedbanki Balti äride juht Jon Lidefelt ütles, et kuigi sügisel algab ilmselt laiem taastumine, siis mõnes sektoris võtab paranemine kauem aega. Foto: Liis Treimann

Swedbanki Balti äride juht Jon Lidefelt kiidab Eesti firmade ja valitsuse hakkamasaamist kriisis, kuid tunnistab, kui raske on mõnel sektoril kriisist välja ronida.

Swedbanki Balti äride juht ja ühise katusettevõtte juht Jon Lidefelt ütles Äripäevale antud intervjuus, et üldiselt on Eesti majandus koroonapandeemias väga hästi vastu pidanud ning oma osa on selles tema meelest nii valitsuse kui ka pankade toetusel.