Raadiohommikus: pöörased kinnisvaraskeemid pensionirahaga ja lennukad ideed

Endover Kinnisvara arendatava Ambassadori maja ehitusplats. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis tulevad vaatluse alla pöörased skeemid kinnisvaraturul sügisel laekuva pensionirahaga, lagunevatest mõisatest rahamasinate tegemine ning prügirongi rööbastele aitamine.

Intervjuud annavad Siret Läets, Kaarel Kutti ja Jaan Martin Raik. Stuudios on Meelis Mandel ja toimetaja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Kuuleme saates tasuta täienduskoolitusest kohalike omavalitsuste teenistujatele, mille Tallinna Majanduskool sügisel avab, et ametnike ja teiste omavalitsuste töötajate õigusalast kompetentsi toetada.

Saatekülalised annavad hea ülevaate, keda oodatakse osalema, millised on eeltingimused ja mida koolitus endast üleüldse kujutab. Lisaks saame aimu, mida pika ajalooga kutseõppekool õppekavasid koostades oluliseks peab. Saates saab vastuse küsimustele, miks kohaliku omavalitsuse teenistuja võiks koolitusel osaleda, kas sessioonõpe häirib töölkäimist, kas aastase koolituse läbimisel võib end juristiks pidada ja palju muud.

Tallinna Majanduskooli tutvustab arendusspetsialist Elen Raudsepp ja õigusalasest koolitusest räägivad administratiivtöö õppetooli juhataja Fredy Bogomolov ja õigusainete õppejõud Hille Raud. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Saate fookuses on sel korral kodulaenud ja kinnisvarabuum või siis selle puudumine. Teemat lahkavad kinnisvaraekspert Tõnu Toompark ja Luminor Eesti jaepanganduse juht Tanel Rebane.

Luminori peaökonomist Tõnu Palm räägib saates, millel põhineb pankade ja analüüsimajade optimism majanduse kasvu väljavaate suhtes.

Saatejuht on Paavo Siiman.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Iduettevõtlusele keskenduva saate fookuses on 2021. aastal iduettevõtte teekond asutamisest ja meeskonna loomisest kuni taibutalgute, investorite leidmise, välisturgudele laienemise ja ettevõtte müümiseni välja.

Seekordses saates tuleb juttu n-ö vundamendi paika saamisest ehk asutajatelepingu sõlmimisest, optsioonide jagamisest ja muude vajalike dokumentide vormistamisest. Lisaks tuleb juttu sellest, kas ja milliseid muutuseid vajaks idufirma asutajate sõnul Eesti õigussüsteem ning millised on õigusküsimustes olnud saatekülaliste endi kõige suuremad väljakutsed.

Saatekülalised on iduettevõtte Avokaado asutaja Mariana Hagström ning Pipedrive´i tootedirektor ja idufirma Alfred kaasasutaja Jaana Metsamaa. Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Saade räägib sellest, kuidas turundus meie ostukäitumist tegelikult mõjutab.

Tarbijakäitumise ja kliendikogemuse ekspert Toomas Danneberg on korduvalt kokku puutunud müüjate pimeda uskumusega sellest, milline on nende klientide ostukogemus. Praktilised vaatlused ja katsed neid veendumusi sageli ei kinnita.

Et turunduse jõul tarbija ostuotsuseid tulemuslikult suunata, tuleb esmalt tema mõttemaailma ja käitumist mõista. „Kaasake tarbijaid infot ja andmeid jagama, aga andke neile ka teada, miks on see oluline ja mida nad vastu saavad,“ ütleb Danneberg.

Millised on kaasaegsete turundustegevuste nähtamatud niidid, selle üle juurdlevad ka neuroturunduse eksperdid Matt Johnson ja Prince Ghuman oma värskelt eesti keeles ilmunud käsiraamatus „Pimenägemine“.

Saadet juhib Urmas Kamdron.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

