Raadiohommikus: millal pääseb Eesti koroonalõksust?

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis räägime Eesti tervishoiusüsteemi päästmisest ja koroonaviiruse vastu sätitud vaktsineerimiskavast, aga ka kütuseaktsiisi muutmise mõjudest ja Tallinna börsi viimase aja kuumimatest tegijatest.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik avab Eesti vaktsineerimise hetkeseisu. Uurime temalt, kuidas peab vastu tervishoiusüsteem praegu ning kuidas saaks kindlustada selle jätkusuutlikkust ka pärast koroonakriisi lõppu.

Tervishoius ei ole kindlasti märkamata jäänud ennastsalgavalt töötavad arstid ja õed. Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus räägib täpsemalt, kui kaugele on jõutud kollektiivlepingu läbirääkimistes ja kas oht, et õed jooksevad pärast koroonakriisi Eestist minema, on vähenenud või tuleb selle riskiga endiselt rinda pista.

Terviseteemade kõrval vaatame otsa ka transporti ja logistikat puudutavale diislikütuse aktsiisile. Kui koroonakriisi tõttu otsustas valitsus aktsiisi ajutiselt langetada, siis sektori eestvedajad on teinud lobitööd, et ajutine meede pöörata püsivaks. Miks vajab Eesti madalamat kütuseaktsiisi, selgitab Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni nõukogu liige ning logistikaettevõtte Via3L-i juht Rainer Rohtla.

Investeerimishuviliste jaoks võtame ette Tallinna börsi viimase aja kuumimad aktsiad, millest räägime täpsemalt Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Kaspar Allikuga.

Päev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Täitematerjalide ja maavarade e-pood Isekallur kaasab raha, et saaks e-poodi ja masinaparki uuendada. Isekalluri juhatuse liige Erik Mesikäpp räägib, miks on nad valinud selleks just ühisrahastusplatvormi Fundwise, millist summat sihitakse, keda oodatakse investeerima ja mida investoritele lubatakse.

Saates tuleb arutluse alla e-poe, efektiivse müügikeskkonna ja muude tugisüsteemide vajalikkus. Kuuleme, miks on nii äri- kui erakliendile oluline, et plaanitud arendused ellu viidaks, ja milliste sammude toel loodetakse jõuda järgmisel aastal käibega 2 miljoni euroni.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala kuumimaid teemasid lahkavad Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul, Pille Ivask ning Urmas Jaagant. Saates räägime rohepesust, sellest, mis toimub piirangute ja vaktsiinidega ning veel paljust muustki.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Neljanda saate külaliseks on tänavuse gaselli edetabeli kolmandal kohal oleva hoonestusprojektidega tegeleva CR Constructioni omanik Rauno Järvis.

CR Construction on loodud 2013. aastal ning oli esimest korda gaselli edetabelis eelmisel aastal 45. kohal. Tänavu hüppas ettevõtte kolmandale kohale. Järvis on saavutuse üle õnnelik, ent teade ei tulnud talle ootamatult, kuna on gaselliliikumisel silma peal hoidnud ja teadis, kuidas parimaid kokku arvutatakse. Juba enne edetabeli väljakuulutamist arvas ta, et tõenäoliselt kuhugi ettepoole nad kerkivad. Kiire kasvu taga on Järvise sõnul ränk töö. Saates tuleb juttu sellest, kuidas on võimalik toimetada ehitussektoris, kuhu Rauno Järvis täna investeerib, ning milliseid uusi võimalusi ehitus- ja kinnisvaraturul näeb.

Saatejuht on Alyona Stadnik.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Insult on haigus, mis võib viia aastateks voodisse ja tabada lisaks eakatele ka nooremaid inimesi. Jutuks tuleb ka see, kuidas insuldi korral käituda ja mida haiglas tehakse. Kes on insuldist ohustatud ja mida ise saab ennetuseks teha, räägib Lääne-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja Katrin Gross-Paju. Saadet juhib Violetta Riidas.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.