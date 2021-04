London muutus superrikaste meelispaigaks

Kardetud hukatust pandeemia Londoni luksuskinnisvaraturule ei toonud. Küll aga langes oluliselt New Yorgi tehingute maht. Foto: Panthermedia/Scanpix

Eelmisel aastal ostsid superrikkad kõige enam kinnisvara Londonis, kirjutab Financial Times. Ühendkuningriigi pealinn möödus sellega Hong Kongist ja New Yorgist ning see näitab lehe hinnangul, et Brexiti järgselt suudab London endiselt meelitada rikkureid.

Samas on Londoni luksuskinnisvara hinnad näidanud viimastel aastatel langustrendi: 2015. aasta tipust on vastavates linnaosades langenud hind keskmiselt 20%.