Nädala lood: rohepesu maksumaksjate kulul ning kes on suurimad võlglased?

Gaasil sõitev buss. Foto: Andras Kralla

Sel nädalal kirjutas Äripäev skeemitamisest, pankrottidest ning rohepesust, samuti ehitusfirmade buumist börsil.

Tallinnas vuravad ringi sajad uued gassibussid, millel ilutsevad loosungid "See buss on roheline väljast ja seest", sõnum, mis on osutunud vassimiseks. „Uute biometaanil sõitvate busside liinile jõudmisel on tegu viimaste aastate suurima keskkonnasõbraliku uuendusega Tallinna ühistranspordis,“ tõi Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) juhatuse liige Deniss Boroditš välja eelmise aasta augustis pidulikul busside tutvustamisel. Ühtlasi oli see oluline samm Tallinna pürgimisel 2022 rohelise pealinna tiitlile kandideerimisel.