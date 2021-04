Kriisis peitu jäänud töötute valik: kool, pension ja Soome

Jaanuari lõpus oli viimasel Soome-suunalisel Eesti töötajaid nagu murdu. Nende arv kasvas neljandas kvartalis aastaga 60 protsenti Foto: Andras Kralla

Tööpuudus tõusis Eestis koos kriisiga niigi rohkem kui mujal Euroopas, kuid hõivenumbreid vaadates võiks see olla veel palju kõrgem. Põhjuseid tasub otsida töörändest ning põhjustest, miks tööturult üldse kõrvale jääda.

Kui möödunud aasta eriolukorra alguses oli töötus Eestis 5,6% ja on hiljem püsinud 7-8% vahel ehk tõusnud kuskil 2,5 protsendi võrra, siis tööhõive on samal ajal kahanenud üle 4 protsendi, selgus keskpanga tööturu ülevaatest. Erinevus on pea kaks korda ehk paarkümne tuhande inimese võrra.