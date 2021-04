Guugelda oma äripartnerit ehk rahapesu vältimise lihtne õpetus

Infopankuri zoomistuudios on külalisteks Andre Nõmm (üleval vasakul) finantsinspektsioonist ja Janika Vilms (all) LHV Pangast. Saatejuht on Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Foto: Sigrid Kõiv

Infopankur uurib täna rahapesu. Millist mõju on pandeemia sellele avaldanud? Millised on uuemad pesutrendid? Mida saab iga ettevõtja ise teha, et pesumasina rolli sattumist vältida?

Zoomi-stuudios on külas LHV Panga riskihalduse tiimi juht Janika Vilms, kes on ühtlasi pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkonna liige, ning finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm. Saatejuht on Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.