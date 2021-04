Valitsus leevendab piiranguid

Välikohvik Foto: Väinu Rozental

Lähiajal saavad kooli algklasside koolijütsid, avatakse poed, väliterrassid ning sportimisvõimalused õues.

Peaminister Kaja Kallas tõdes, et koroonaviirus levib halvemini ning näha on nakatumisnumbrite langust. Samas ütles Kallas, et viimase 14 päeva nakatumisnäitaja on endiselt väga kõrge, samal tasemel olime 14. veebruaril. "Oht ei ole möödas, peame jääma ettevaatlikuks," ütles Kallas.