Raadiohommikus: T1 pankrotist, skeemitavatest ettevõtetest ja börsifirmade tulemustest

Kaubanduskeskus T1 Mall of Tallinn. Foto: Liis Treimann

Täna selgus, et juba enne uste avamist raskustesse ja kriitika alla sattunud kaubanduskeskus T1 lähebki pankrotti. Mis saab edasi, mida toob see kaasa turule ja mis olukord üleüldse kaubandus- ja äripindade turul on, aitab kolmapäevases hommikuprogrammis avada kinnisvarabüroo Colliers International Advisorsi juht Avo Rõõmussaar.

Maksuamet hoidis käesoleva aasta esimese kolme kuuga ära pea miljardi euro jagu maksuvabalt kasumite jaotamist. Nii suures mahus pole varem ebaseaduslikult maksuvaba kasumite jaotamist ära hoitud. Skeeme, mida ettevõtjad maksudest kõrvalehiilimiseks kasutavad, aitab hommikul stuudios avada maksuameti kapitali töögrupi maksuaudiitor Olavi Ottenson.

Kinnisvarakontsern Arco Vara teatas, et hakkab aktsionäridele maksma dividende igas kvartalis. Millest selline otsus, kuidas Arco Varal tänavu läinud on ja millised on ettevõtte tulevikuplaanid, räägib stuudios ettevõtte juhatuse liige Miko-Ove Niinemäe. Samuti räägib Niinemäe Arco Vara kogemustest Bulgaaria turul.

Eesti investorite seas menukas Harju Elekter teatab homme selle aasta esimese kvartali majandustulemused. Neid kommenteerib hommikuprogrammis Harju Elektri juht Tiit Atso.

Veel kuuleb hommikuprogrammis lugusid võlgnikest, kes on väidetavalt maksejõetud, ent see ei takista neil uhkete autodega ringi vuramast.

Hommikuprogrammi juhivad ajakirjanikud Eliisa Matsalu ja Priit Pokk.

Raadiopäev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Tööandja ülesanne on mõelda konkreetne tegevusplaan, mis tagaks, et uus töötaja tunneks end uuele töökohale asudes hästi ja oodatuna. Lisaks sisseelamisprogrammile ehk onboarding'ule räägime saates ühtsustunde tekitamisest tööväliste initsiatiivide kaudu. SEB regulatiivse aruandluse vanemspetsialist Rebekka Mäng ja Balti personaliprojektijuht Liina Hindremäe räägivad SEB näitel, kuidas uusi töötajaid vastu võetakse ning mida enne ja ka koroona ajal tiimidega ette võeti, et töötajate motivatsiooni ülal hoida. Saatest saab soovitusi ja nippe nii tööandjatele kui töötajatele.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Tänavu aprillis aegus 85 000 võlga, mille väärtus oli kokku umbes 170 miljonit eurot. Milliseid probleeme see riigile ja ühiskonnale kaasa toob ja kuidas suuri võlasummasid tulevikus vältida, räägivad saates vandeadvokaadid Ain Kalme ja Anna Liiv Triniti Advokaadibüroost. Samuti räägib oma kogemusest ja igapäevasest tööst võlgade tagaajamisel kohtutäitur Risto Sepp.

Räägitakse ka võlgade aegumispõhimõtte vajalikkusest ning sellest, miks uhkete autodega ringi sõitvad võlgnikud on terve ühiskonna probleem. Lõpetuseks antakse soovitusi inimestele, kes on kimpus oma finantskohustustega. Saadet juhib Gregor Alaküla.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Jätkame konkursi „Parim juht 2021“ finalistide tutvustamisega. Tööandjate keskliidu, personalijuhtimise ühingu Pare, Äripäeva ja Pärnu Konverentside korraldatud konkursil valis žürii tänavu esikolmikusse Coop Panga juhi Margus Rinki, Hanza Mechanicsi Balti klastri juhi Emöke Sogenbitsi ja statistikaameti juhi Mart Mägi.

Sel korral on saates külas Mart Mägi. Räägime sellest, kuidas ta on intensiivne juht ja mis on selle tugevused ja ohukohad, miks ta ei usu töö- ja eraelu tasakaalu, kuidas personalijuht on tippjuhile kui paavst ja tippjuht sõdalane, mis muutub tema kui juhi jaoks, kui maikuust kasvab tema meeskond Eesti Posti liikudes mitmekordseks ja paljust muust.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Energiatund". Räägime saates kogukondlikust energiatootmistest ja energiaühistutest. Saates on külas tulundusühistu Energiaühistu juht ja asutajaliige Märt Helmja, samuti ühistu asutajaliige ja Astri Grupi nõukogu liige Silver Hage ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna elektri-gaasituru ekspert Marie-Ursula Vaks.

Energiaühistu eesmärk on ellu kutsuda uusi tuule- ja päikeseenergia projekte ja toetada taastuvenergiale üleminekut. Veidi enam kui 30 asutajaga alustanud ühistu on tänaseks liikmete arvu kahekordistanud.

Liikmetele pakub ühistu investeeringule tootlust, kohalikele kogukondadele aga soodsamat energiat. Veel ei ole ühistu projekte käivitanud, kuid Märt Helmja selgitab saates, millised projektid ja kuhu maakondadesse need tulevad.

Saatest selgub ka, miks tasub kogukondlikult energiat toota, kuidas see uus liikumine laialdasemalt levima panna, mis takistab ja soodustab ühistute teket.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Seekordne saate külaline on Anastassia Raig, kes on Eestist pärit, elab Londonis, aga arendab Eestis start-up'i FoodAngels. Selle platvormi mõte on „päästa“ toitu, mida muidu restoranid ära viskaksid. Saates räägib Anastassia, mis on start-up'i põhimõte ja ärimudel, kuidas tunnevad ennast praegu restoraniärid ning kuidas ehitada startup'-i, kui sul ei ole selles valdkonnas varasemat kogemust.

