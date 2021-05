Euroopa investorite kohal hõljub rida ohte

Saksa börs Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiad purustavad uusi rekordeid, vaktsineerimine kogub hoogu ja keskpangad suunavad triljoneid dollareid majandusse. Sellegipoolest on õhus rida ohte, mis võivad investorite jaoks olukorra pea peale pöörata.

Kui 2020. aasta börsidel sarnanes Ameerika mägedega, siis 2021. aasta on alanud märgatavalt optimistlikumalt. Euroopa peamine börsiindeks Stoxx 600 on tänavu kerkinud 9,6% ning saavutas aprillis uue rekordtaseme. Samal ajal on volatiilsust näitav VStoxx indeks langenud peaaegu pandeemiaeelsele tasemele ning ka tulemuste hooaeg pole seni eriti pettumust valmistanud, kirjutab Bloomberg.