Kultuurikomisjon toetab nii Süku kui Estonia Poja ehitamist

Narva kultuurikvartal on planeeritud ajaloolisesse ketrusvabrikusse. Foto: Narva kultuurikvartali prospekt

Riigikogu kultuurikomisjon tegi täiskogule ettepaneku nimetada järgmisteks Kultuurkapitali vahenditest toetatavateks riiklikult tähtsateks kultuuriehitisteks vastavalt pingereale Tartu südalinna kultuurikeskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal „Manufaktuur“, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja ning Rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus.

Komisjoni esimees Aadu Must rõhutas, et valikut tehes peeti silmas ehitiste olulisust kogu Eesti kultuurile, kultuurivaldkondade vahelise koostöö soodustamist ning mõju regioonile ja regionaalset tasakaalustatust. „Samuti võtsime arvesse ehitise võimalikke kasutajaid ja osasaajaid, eeldatavat maksumust, võimalikke kaasrahastajaid ja partnereid ning edasist ülalpidamist,“ lisas Must. Ta avaldas tänu kõigile, kes riikliku tähtsusega kultuuriehitiste väljaselgitamiseks oma ettepanekud komisjonile esitasid.