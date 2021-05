Raadiohommikus: Tallinna Sadama tulemused, suur võidurelvastumine ja rahapesu valvur

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm (vasakul). Foto: Liis Treimann

Esmaspäevase tööpäeva algul avaldab börsifirma Tallinna Sadam oma värsked kvartalitulemused. Kas tulemused ajavad suu muigele või kulmu krimpsutama, räägib Tallinna Sadama juht Valdo Kalm.

Rahapesu Andmebüroo sai lõpuks uue juhi: Madis Reimandilt võtab ametipulga üle oma ala tippspetsialist Matis Mäeker. Kas must raha paneb endiselt rattad käima ning kuidas üha uusi tekkivaid skeeme vahele võtta, räägib värske juht.

"Siit, kaasteelised, tuleb maailma esimene triljonär!" Sellise kõlavaga pealkirjaga lugu ilmus Äripäeva arvamusveergudel reedel, kui ärikiirendi Startup Wise Guys kaasasutaja ja tööstur Herty Tammo kirjutas sellest, et süva- ja rohetehnoloogias peituvad tuleviku edulood. See aga toob kaasa võidurelvastumise, mistõttu pole aega enam raisata. Mida siis teha tuleks, seda räägib Herty Tammo.

Uuriv ajakirjanik Eliisa Matsalu räägib aga kurioossest loost, kuidas ühe tuntud Eesti ettevõtte juhatuse liikmed kaebasid pooled ettevõtte omanikud kohtusse. Miks täpsemalt, seda kuuleb esmaspäeva varahommikul.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Kaspar Allik.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Jutuks tuleb külalisjuhi ehk interimi teenus. Räägime saates, mida seesugune töötamise vorm endast kujutab ja millistele ettevõtetele see sobib. Ettevõttest Külalisjuht on stuudios asutajad Liina Kukk ja Liina Kähri, kes räägivad, milliste töölõikudega külalisturundusjuht abiks saab olla ja mis on vahe näiteks külalisjuhil, konsultandil ja agentuuri esindajal. Smarten Logisticsi tegevjuht Mark Paves avab Külalisjuhi teenuse kasutajana kliendi vaadet – miks nad otsustasid interimit kasutada ja kuidas see protsess siiani on välja näinud. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Kuum tool". T1 läheb pankrotti, veebikaubandus ähvardab kaubanduskeskusi, Ülemistel on suured laienemisplaanid. Need on vaid mõned teemad, millest räägime saates Ülemiste kaubanduskeskuse juhi Guido Pärnitsaga. Saadet juhib Urmas Jaagant.

12.00–13.00 "Minu karjäär". Saade võtab luubi alla ühe päris vägeva karjääriloo. Nimelt räägib SEB korporatiivklientide osakonna juhataja Peep Jalakas, kuidas ta alustas 20aastaselt oma nüüdseks 15 aasta pikkust karjääri suures organisatsioonis, töötades kokku kuuel ametikohal. Millised meeleolukad seigad on selle aja jooksul juhtunud ning mida peab Peep oma võitudeks ja väljakutseteks, kuula juba saatest.

Samuti tuleb juttu sellest, kas ja milliseid arenguprogramme talentidele mitme aasta perspektiivis tehakse ning kuhu nähakse liikumas SEBd ja pangandust üldse.

Külas on SEB korporatiivklientide osakonna juhataja Peep Jalakas ja värbamispartner Kaisa Pelt.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Saade oli esmakordselt eetris 2020. aasta detsembrikuus.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Kuidas mõjutas pandeemia ürituste, konverentside ja koolituste korraldamist, arutavad Elisa Eesti uute teenuste valdkonna juht Kertu Popp ning Äripäeva konverentside toimetuse juht Marili Niidumaa.

Meenutame saates, et kes ei tahtnud plaanitud üritust ära jätta, pidi selle veebipõhiseks muutma. Kuidas esinejad ja osalejad ära harjusid ning milline on ürituste korraldamise tulevik?

Saadet juhib Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud". Seekordne saade on lindistatud veebruaris Äripäeva korraldatud personalitöö aastakonverentsil, kus töö- ja organisatsioonipsühholoog Ave-Gail Kaskla-Kuprys rääkis vaimsest tervisest.

Täpsemalt kõneles ta sellest, kuidas saab ennetada stressi ja läbipõlemist ning mida nii juhid kui ka töötajad saavad teha selleks, et hoida vaimset tervist. Konverentsi modereeris Jaanus Kangur.

