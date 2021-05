Autopiltide tuunimine Instagramis tõstis tartlase karjääri lendu: nüüd olen USAs firmaomanik

Siim Pärn kodukontoris, kus tema disain sünnib. Foto: Jassu Hertsmann

Tänu õnnelikule kokkusattumusele sai Tartust pärit 25aastasest hobidisainerist Siim Pärnast New Yorgis asuva autode disainistuudio osanik ning peadisainer, kes alustuseks annab uue väljanägemise Maserati sportautole.

„Juba 14aastaselt teadsin, et tahan saada disaineriks ja lõpuks on see saanud reaalsuseks,“ rääkis Siim Pärn, kelle disaini järgi antakse 25-le Itaalia tootja Maserati uusimale sportauto mudelile MC20 jõulisem välimus. Pärna tähelend algas eelmisel sügisel puhtast juhusest.