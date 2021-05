Raadiohommikus: miks raha ei saa ometi vabaks?

Vabaks.ee asutaja Marko Vaik peeti neljapäeval kinni. Foto: Andras Kralla

Reedel uurime Äripäeva hommikuprogrammis, miks finantsinspektsioon arvab, et portaal Vabaks.ee ei saa inimeste pensioniraha enne sügist vabaks anda selliselt nagu nad seda teha soovisid. Isegi kahtlustatakse, et tegu on investeerimiskelmusega. Äripäeva stuudiosse tuleb juhtunut selgitama Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.

Äripäevale tuleb külla ka värske Ajujahi konkursi võitja. Teatavasti on kolm finalisti elektriautode laadijate võrgustikku arendav RUEX, hambapesutablettide tootja Münt ja toidukaupade turustajatele kasuliku pilvetarkvara looja Lexi.Market. Räägime võitjaga tema idee sünnist, võidust ja edasistest plaanidest.