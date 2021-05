Valitsus plaanib juuni keskpaigast vaktsineerimistõendi käiku lasta

Tõendi kasutamine suurüritustel on võimalus, mitte kohustus, ütles peaminister Kaja Kallas Foto: Liis Treimann

Nakatumisnäitude stabiilse vähenemise tõttu plaanib valitsus 14. juunist leevendada üritustele kohaldatavaid piiranguid, suurürituste tarbeks plaanitakse lubada nn vaktsineerimispasside kasutamist.

"Soovime piloteerida COVID-sertifikaadi suuremate ürituste jaoks, see tähendab, et suurtel üritustel võidakse lubada osaleda rohkemal arvul inimestel, kui neil on ette näidata negatiivne test või tõend vaktsineerimise kohta," ütles peaminister Kaja Kallas valitsuse pressikonverentsil.