Venemaa naftatooted jõudsid Balti sadamatesse ringiga tagasi

Vagunitega kütuseveo suunas Venemaa Balti sadamate asemele oma riigi sadamatesse, aga nüüd jõuab Venemaa kütus siia laevadega. Foto: Raul Mee

Kuigi Venemaa püüdis naftatoodete joa Eesti, Läti ja Leedu sadamatest mööda suunata, siis nüüd on Venemaalt tulevate naftatoodete maht mitmekordistunud, ainult nüüd saabuvad need siia merd mööda, kirjutab Reuters.

Eesti ja Läti sadamad laadivad ümber naftatooteid, mida veetakse Venemaalt välja Ust-Luga, Peterburi ja Võsotski sadama kaudu, mis toetab nii nende kahanevat kaubamahtu kui ka hoiustamis- ja kütusesegamisteenuseid, kuigi juba aastaid on Venemaa võimud teatanud, et on naftatoodete ekspordi Balti riikidest ümber suunanud.