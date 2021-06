Euroopa Keskpank pikendab rahatrükki

Euroopa Keskpanga nõukogu toetab erakorralise varaostukava jätkumist. Foto: Ralph Orlowski

Euroopa Keskpanga nõukogu kinnitas neljapäevasel istungil oma rahapoliitika väga toetavat kurssi, mis tähendab muu hulgas netovaraoste järgmisesse aastasse.

Euroopa Keskpank teatas, et nõukogu otsustas säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ja hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana –0,50%. Nõukogu eeldab, et Euroopa Keskpanga baasintressimäärad püsivad praegusel või sellest madalamal tasemel seni, kuni inflatsiooniväljavaade on jõuliselt lähenenud tasemele, mis on ettevaateperioodil allpool 2%, ent sellele piisavalt lähedal, ning see lähenemine kajastub järjepidevalt alusinflatsiooni arengus.