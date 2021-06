Need võivad olla järgmised Helsingi börsi kasvulood

Enersense on üks ettevõte, kes enda aktsiad Soome alternatiivbörsilt peatselt põhinimekirja saab. Foto: enersense.com

Elu Helsingi alternatiivbörsil First North on aktiviseerunud ning uusi ettevõtteid on sinna viimasel ajal lisandunud ridamisi, lisaks sellele on mitmed kasvanud piisavalt suureks, et astuda börsi põhinimekirja ning sattuda suurema hulga investorite huviorbiiti, kirjutab Kauppalehti.

Hiljuti lisandusid First North kasvuettevõtete börsile IT-ettevõte Netum ja tehnoloogiaettevõte Merus Power. Eile selgus ka kinnisvaraarendaja Toivo Groupi ülemärkimine ning konsultatsiooniettevõtte Solwers ning biotehnoloogiaettevõtte Bioretec märkimisperiood veel kestab.