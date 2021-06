Raadiohommikus: pöördumatud muutused tootmises ja tarbimises

Utilitas Eesti juhatuse liige Robert Kitt kommenteerib hommikuprogrammis tarneahelates toimuvat. Foto: Andras Kralla

Utilitas Eesti juhatuse liige Robert Kitt kõneleb reede hommikul hommikuprogrammis sellest, kuidas pandeemia-aasta oli peaproov selleks, mis tarneahelates ehk tootmises ja tarbimises ees on ootamas. Tagasi nii-öelda normaalsusse ei minda.

Sellega on seotud ka vestlus Tallinna börsi juhi Kaarel Otsaga. Jätkusuutlikkus ja märksõna „rohe“ peaks olema lisaks tippjuhtidele ka finantsjuhi töölaual. Miks ja kuidas, seda ta selgitabki.

Tööjõuturul, aga ka tarbijatena, osaleb praegu kolme põlvkonna esindajaid, kes üksteise väärtuseid ei tea, nendega ei arvesta ning seeläbi tekivad hõõrumised nii kollektiivides kui tarbijate seas. Kuidas väärtustest tugevused välja luua ning ettevõttes kasutama hakata, sellest räägib põlvkondi uurinud Aternumi konsultant Kati Tikenberg.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Suvepuhkus". Milliseid elamusi tasuks kindlasti sel suvel kogeda, räägib saates kingitus.ee turundusjuht Carmen Klooren. Kuuleme, millised on üle 1000 valikus oleva elamuse seast kõige populaarsemad ja tutvustame eriti huvitavaid valikuid. Keskendume elamuskogemustele, mis on mõeldud üksinda nautlemiseks, ning uurime ka, mida saaks ette võtta näiteks kolleegidega. Carmen, kes on läbi proovinud palju elamusi, toob välja enda lemmikud.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Sel nädalal on Äripäev kajastanud nii Veli Kraavi kui ka Via3List lahkunud töötajate ärimanöövreid. Kuigi mõlemad lood väga erinevad, seob neid teemasid arvatav nahaalne omakasu, mida nüüd peab hindama kohus. Samuti räägime valmis seatud Isamaa suurkogust, metsandusest ja piirangute kadumisest. Stuudios on kohal Äripäeva ajakirjanikud Allan Rajavee, Marge Väikenurm ja Kristjan Pruul.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas Optimeeri.ee SEO agentuuri juht Ruslan Gogin. Juttu tuleb SEOst, linkide ehitamisest, sisu loomisest ning tööriistadest, millega seda kõike edukalt teha. Saates räägitakse sammuhaaval sellest, kuidas edukalt SEOd teha.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

15.00–16.00 "Äripäeva fookuses". 3.–4. juunil toimus turunduskonverents Password, mille esimesel päeval tegi Äripäeva raadio toimetaja Gregor Alaküla intervjuud aasta turundusteo nominentide ja võitjatega. Intervjuudes avasid nominendid Eesti parimate turunduskampaaniate tausta ja rääkisid, kuidas need valmisid.

Saates kuuleb avaliku sektori turundusteo auhinna võitnud TalTechi kampaaniast ning usutlusi erasektori nominentide Tele2, Soraineni, Maxima, SEB ja Maks & Mooritsa kampaaniate teemal. Äripäeva järelkuulamise keskkonnas on saates ka lisalõik, milles kuuleb turundusteo valinud žürii esimehe kommentaari selle kohta, mida võitja puhul eriliselt hinnati.

Saates kuuleb ka Hando Sinisalu intervjuud aasta turundustiimi võitja Alexelaga ning lõpetuseks ka intervjuud Passwordi pealaval esinenud tippjuhi Katre Kõvaskiga. Saate pani kokku Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

