Soome peaministri vastus Kaja Kallasele: arutame piiride avamist uuel nädalal

Soome peaminister Sanna Marin vastas Eesti valitsusjuhi Kaja Kallase hiljutisele kriitikale. Foto: Liis Treimann

Soome peaministri Sanna Marini sõnul arutab sealne valitsus järgmisel nädalal Eesti ja Soome vahelise piiri avamist senisest suuremas mahus, vahendab Helsingin Sanomat.

Marini teade tuli pärast Eesti peaministri Kaja Kallase reedest avalikku pöördumist, et kahe riigi vahelised reisipiirangud mööda merd tuleks kaotada. Kallas ütles, et Soome piirangute tõttu peavad tuhanded eestlased valima pere ja töö vahel. "Lugupeetud Sanna, ma palun, et jõuaksime koos lahenduseni, kus Soomes töötavad eestlased saaksid külastada oma kodumaad," kirjutas Kallas Marinile.