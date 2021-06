E-poodlemise ralli võitsid tuntud firmad ja brändid

Amazon Foto: Reuters/Scanpix

Veebimüük tegi läinud aastal oodatult suure hüppe, küll aga lõikasid sellest kasu e-poe gigandid ja muidu tuntud brändid, vahendab portaal Inc.

Chicagos tegutsev uuringu- ja meediafirma Digital Commerce 360 analüüsist selgus, et Põhja-Ameerika 500 suuremat jaefirmat teenisid mullu kokku pea 850 miljardit dollarit käivet üle kogu maailma. Seda on üle 45% enam kui aasta varem. Ühtlasi on tegu suurima aastase kasvuga alates 2006. aastast.