Briti firma lubab iga jalgratta elektriliseks muuta

Briti idufirma lubab, et iga jalgratta saab muuta soovi korral elektriliseks. Foto: Scanpix

Elektrilised jalgrattad on muutumas üha populaarsemaks ning Briti idufirma lubab, et suudab elektriliseks muuta iga jalgratta, vahendab Kauppalehti.

Briti idufirmal Swytch õnnestus paar aastat tagasi Indiegogo platvormil koguda miljon eurot investeeringuid. Nüüd lubab ettevõte, et oma lemmikratta elektriliseks muutmine võiks olla kättesaadav igaühele, küsimus on vaid selles, kui paljud soovivad oma jalgratast elektriliseks muuta. Vähemalt praegu tundub, et nõudlus on suurem kui pakkumine.