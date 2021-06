Konkurentsiameti juht: suurem on tõenäosus Jaapani keisrit kohata, kui Margus Linnamäed

Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots. Foto: Andras Kralla

Äripäeva esmaspäevases hommikuprogrammis käis külas konkurentsiameti peadirektor Märt Ots, kellega rääkisime Eestis kinomonopoli tekkimisest ning sellest, mida konkurentsiamet selle ära hoidmiseks teha saab.

Tuleb välja, et ameti käed on lühikesed ning riik Otsa sõnul liiga palju reguleerida ei saa. Tema sõnul on hindade kontrollimine viimane õlekõrs, mida konkurentsiseaduse alusel saab tegema hakata, kuid siis oleks asi tegemist juba päris lootusetu monopoliga. Ots arvab, et turumajandus siiski toimib ning ta loodab, et konkurendid tulevad taas kinoturule tagasi.