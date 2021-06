Persoon: trepimeister, kes jumaldab nuputamist

Enam kui poole sajandi pikkuse kogemusega Pärnumaa puutöömeister Kuido Sipp (66) on oma ala fanaatik – lisaks sadadele treppidele on ta välisministeeriumi palvel loonud ka Eesti Vabariigi ametliku puidust paraadvapi. Ta on teinud ka tõldu, rattaid ja maju, sest armastab leiutamist. Persoonilugu meistriga ilmus Äripäeva ajakirjas

