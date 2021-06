East Capital ostab Jungenti ja Via 3L logistikakeskuse hoone

Kinnisvarafond East Capital Real Estate IV ostab Tallinna külje all asuva Via 3L logistikakeskuse Jungent Grupi ja Via 3L logistikateenuste kontsernilt.

