Uudised

Äripäev

Raadiohommikus: tulemuste sadu ning Hiina hirmud börsil

Tallink Grupi juht Paavo Nõgene (vasakul) ja Tallinki suuromanik Enn Pant Tallinki aktsionäride koosolekul. Foto: Andras Kralla

Hommikuprogrammis tulevad enda värskeid kvartalitulemusi kommenteerima Tallink Grupi juht Paavo Nõgene ning Arco Vara juht Marko-Ove Niinemäe. Juttu tuleb aga muustki.

Sel nädalal on finantsmeedias laineid löönud Hiina tegevus, kes on luubi alla võtnud riigis tegutsevad haridusvaldkonna ettevõtted. Mitmed neist kaotasid ühe päevaga enam kui neljandiku enda turuväärtusest ning pihta said ka teiste valdkondade ettevõtted. Mis languse kaasa tõi, kuidas LHV kliendid käitunud on ja mida see Hiina aktsiate tuleviku jaoks tähendada võib, uurisime LHV vanemmaakler Nelli Jansonilt.

Pärapõrgu restoranid – restoranid, kuhu lihtne minna pole, kuid mis sellegipoolest naudivad tugevat edu. Kolmes neist käis külas Äripäeva ajakirjanik Linda Eensaar, kes enda leidusid tõmbekeskustest eemal hommikuprogrammis tutvustab.

Hommikuprogrammi veavad Kaspar Allik ning Priit Pokk.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Sel korral on saates külas Eesti välisminister Eva-Maria Liimets, kellega rääkisime nii Leedu rändekriisist kui ka julgeolekust ja stabiilsusest, kriiside lahendamisest, Valgevenest ning Eesti uue suursaadiku määramise küsimustest Valgevenesse.

Samuti tuli jutuks koostöö teiste riikidega, Eesti-Soome suhted ning kõnelesime ka tulevasest sügisest ja uurisime riikide võimaliku lukku mineku kohta.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

13.00–14.00 "Tehnoloogiakompass". Millist rolli mängib IT ühes tööstusettevõttes? Kas IT on äris kaitserinne, lisandväärtuse pakkuja või midagi muud? Milline on IT-juhi roll tänapäeval? Nendele küsimustele vastavad saates tööstusettevõtte Harju Elekter IT-juht Kaarel Allikmäe ning Telia suurklientide üksuse juht Kristjan Kukk. Saadet juhib Priit Pokk.

15.00–16.00 "Riskiraha". Eestis tegutsevaid riskikapitaliettevõtteid tutvustava saatesarja seekordses osas on vaatluse all esimene siinse regiooni ehk pan-Balti ettevõtetesse investeeriv Change Ventures. Ettevõtte portfelli tuntumad ettevõtted on näiteks Veriff, Timbeter, Eurora ja mitmed teised.

Ettevõtte üks asutaja Yrjö Ojasaar räägib saates, kuidas poole portfelli maha kirjutamise teadmisega elada ja investeerida, millised investeeringud toovad kordades tagasi ja millised ebaõnnestuvad ning kuidas siis edukad ärid üles leida.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

