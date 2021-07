Soome sai täna kirja 765 koroonanakatumist

Tööstusettevõttes pole IT ainult valgekraede pärusmaa

Millist rolli mängib IT ühes tööstusettevõttes? Kas IT on äris kaitserinne, lisandväärtuse pakkuja või midagi muud? Milline on IT-juhi roll tänapäeval?

Millist rolli mängib IT ühes tööstusettevõttes? Kas IT on äris kaitserinne, lisandväärtuse pakkuja või midagi muud? Milline on IT-juhi roll tänapäeval?