Uudised

Äripäev

31. juuli kell 12:02







Täna saab viimast päeva teisest pensionisambast lahkumisest loobuda

Pensionieas on teisest sambast raha väljavõtmine soodsam. Foto: Andras Kralla

Täna on viimane päev, mil aasta algul teisest pensionisambast lahkuda otsustanud inimestel on võimalus lahkumise avaldus tagasi võtta. Praeguseks on seda teinud ligi 4000 inimest, teatas rahandusministeerium.

Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste ütles pressiteate vahendusel, et kindlasti on praeguseks avalduse tagasivõtnute seas omajagu neid, kel polnud toona pensionireformist veel selget arusaama. „Näiteks ei teatud, et II sambast lahkuda saab igal ajal ka edaspidi ja tegemist ei olnud ühekordse võimalusega,“ rääkis Tõniste.

