Raadiohommikus: kuidas kutsuda vaktsineerimiskiirabi enda ettevõttesse?

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime nii vaktsineerimisest, värskelt raha kaasanud idufirmast, tehase ehitusest keset Eestit kui ka konkurentsiraportite põnevatest leidudest.

Esmaspäeval alustas Tallinnas tööd vaktsiinikiirabi projekt, mis eduka vastuvõtu korral laieneb ka teistesse piirkondadesse Eestis. Vaktsiinikiirabi on lahendus, kus vähemalt 10-liikmeline end COVID-19 vastu vaktsineerida soovivate inimeste grupp saab Tallinna piires kutsuda vaktsineerijad enda juurde kohale – on see siis töökoht, korteriühistu, spordiklubi, sõpruskond vms. Hommikuprogrammis uurime, mida peaks üks ettevõte tegema, et kiirabi enda juurde kutsuda, kui suur võimekus kiirabil on ning kas see läheb midagi ettevõtte jaoks maksma.

Tere ja Farmi piimatööstuse emaettevõte Nordic Milk laieneb Paidesse, kus on algatatud uue tootmisüksuse detailplaneering. Hetkel planeerimisjärgus olev tehas tuleb roboteid täis ning selle kõrvale mahub veel teisi hooneid. Hommikuprogrammi tuleb külla Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine, kes räägib, millised plaanid tehasega on ning miks ehitatakse see just Paidesse.

2018. aastal asutatud e-poodide tarnehalduse platvorm Outvio kaasas 2,5 miljoni eurot, mis on viimase nelja aasta suurim esmainvesteering Eesti ettevõtete hulgas. Ettevõte alustas Hispaanias ning aasta tagasi sisenes koduturule Eestis. Millist probleemi lahendatakse ning mida rahaga peale hakatakse, räägib Outvio kaasasutaja Kaidi Tiitson.

Samuti vaatame taas, mis rütmis hingavad kaks erinevat sektorit: advokaadi- ning inseneribürood. Värskeid konkurentsiraporteid tutvustab Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Kaspar Allik.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Äripäeva ja Investeerimisklubi koostöös korraldatud investeerimisfestival on selleks korraks läbi. Ukse taha jäi aga mitusada inimest, mistõttu mängime ette seal kõlanud intervjuu Andres Viisemanniga, kes on LHV kaasasutaja ja juhib LHVs üle miljardi euro väärtuses pensionifondide varasid.

Intervjuu sai pealkirjaks “Vaikus enne tormi”. Nimelt ei usu Viisemann, et ees on head ajad investeerimiseks ning juba kuus aastat on tema sõnul olnud raske leida varasid, millesse investeerimist kassavood õigustaksid. Turgudel käib aga pidu edasi.

Intervjuust kuuleb, kuhu investoril sellises olukorras vaadata tasub, mida ta arvab värskelt börsidebüüdi teinud Wise’i aktsiast, kas ja kuivõrd tasub inflatsiooni karta ja palju muud.

Intervjuu viis läbi Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang.

13.00–14.00 "Cleantech". Rohetehnoloogiasaates räägime sel korral paketist "Eesmärk 55". Euroopa rohelise kokkuleppe raames on EL seadnud endale Euroopa kliimamääruses siduva eesmärgi saavutada kliimaneutraalsus 2050. aastaks. Selleks on vaja kasvuhoonegaaside heitkoguste praeguse taseme olulist vähenemist järgmistel kümnenditel. Vahesammuna kliimaneutraalsuse suunas suurendas EL oma 2030. aasta kliimaeesmärki, kohustudes vähendama heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 55% võrra.

Paketi „Eesmärk 55“ raames vaatab EL läbi oma kliima-, energia- ja transpordialased õigusnormid, et viia kehtivad õigusaktid kooskõlla 2030. ja 2050. aastaks seatud eesmärkidega. Mis muutub heitmekaubanduses, miks maksud tõusevad, aga samas jagatakse toetusi, et nendega kohaneda, ja mis seisus on Eesti, räägib keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna peaspetsialist Imre Bányász.

Saate teises osas räägime aga sellest, et Eesti iduettevõte Single.Earth kaasas 7,9 miljonit dollarit, et avada finantsplatvorm looduse ökoloogilise väärtusega kauplemiseks. Tegemist on Eesti iduettevõtluse ajaloo ühe suurima varajase faasi investeeringuga. Ettevõte alustab mahuka värbamisega, kokku plaanitakse tööle võtta vähemalt 60 spetsialisti. Lähemalt räägib ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Merit Valdsalu.

Saatejuht on Mart Valner.

Saadet toetavad Sunly OÜ ja MTÜ Cleantech Estonia.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Seekordse saate intervjuude teema on tervis. Räägime TÜ keskkonnatervise kaasprofessori Hans Orruga äärmusliku ilmastiku mõjust tervisele ja suremusele praegu (ühe hiljutise uuringu põhjal) ja tulevikus. TÜ psühholoogia instituudi eksperimentaalpsühholoogia teaduri Uku Vainiiuga teeme juttu aga teadustööst, mis puudutab kehamassiindeksi ja isikuomaduste suhet. Ses vallas ilmunud värskest uuringust tuli välja nii mõndagi üllatavat.

Saatejuht on ajakirja Imeline Teadus toimetaja Madis Aesma.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

