Raadiohommikus: auklik haldusreform

Võrnu küla Mäetaguse vallas. Foto: Erik Prozes

Hommikuprogrammis võtame vaatluse alla haldusreformi, mis riigikontrolli värske raporti kohaselt pole oma eesmärki täielikult täitnud. Millised puudujäägid on veel õhus, räägib riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen.

Sel nädalavahetusel võttis pärast 20 aastat Afganistanis taas võimu Taliban. Kriitikud on öelnud, et USA ja NATO liitlaste otsus lahkuda Kesk-Aasia riigist on lasknud rasketel sõja-aastatel saavutatu lihtsalt raisku. Kuidas on Afganistanis olukord ja kas Talibani saab usaldada? Nendele küsimustele otsime vastuseid koos MTÜ Mondo juhi Riina Kuusik-Rajasaarega.

