Ekspert: inflatsiooniusku varamüüjad ajavad kinnisvarahindu üles

Need müüjad, kes usuvad megainflatsiooni, on asunud müügihindu üles ajama. Foto: Andras Kralla

Ehkki korteriomandite tehingute arv on suvekuudel jäänud mõõdukaks, on varaomanikud hakanud müügihindu uuesti aplalt ülespoole ajama – põhjenduseks pensionireform, tulevane megainflatsioon ja üüratu rahatrükk, teatas Pindi Kinnisvara pressiteates.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et tegemist on faktoritega, mille toimemehhanismidest 99% elanikkonnast isegi aru ei saa, aga kui turgudel levib kontrollimatult mingisugune usk, siis on neil uskumustel komme vähemalt ajutiselt tõeks saada.

