Rootsi peaminister lahkub ametist

Rootsi peaminister Stefan Löfven Foto: AFP/Scanpix

Rootsi peaminister Stefan Löfven teatas, et lahkub novembris ametist, vahendab Reuters.

Löfven lahkub seega enne järgmise aasta septembris peetavaid üldvalimisi. Löfven teatas, et see annab järgmisele peaministrile võimaluse suurendada sotsiaaldemokraatide populaarsust valijate seas. “Igal asjal on oma lõpp ja ma tahan anda oma mantlipärijale võimalikult head eeldused,” teatas ta.

