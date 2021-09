Gazprom võib jätta Euroopa turud gaasi nälga

Vene gaasikontsern Gazprom peab analüütikute hinnangul siseriikliku nõudluse täitmiseks vähendama Euroopa Liitu tehtavate tarnete mahte. Foto: Reuters/Scanpix

Bloomberg’i analüütikute arvutuste kohaselt peab Venemaa riiklik gaasikontsern Gazprom suurendama igapäevast gaasi tootmist vähemalt 80 protsendi võrra, et täita siseriiklikku nõudlust. See aga tähendab, et Gazprom ei pruugi täita Euroopa Liidu ehk gaasikontserni suurima ekspordituru nõudlust.

Maakoorest välja pumbatava gaasi mahtude suurendamiseks on Gazpromil aega kaks kuud, mil nii Venemaal kui ka Euroopa Liidus algab aktiivsem kütteperiood. Kuigi Venemaa energeetikaminister Nikolai Šhulginov kinnitas, et Gazprom suudab nii siseriikliku kui ka eksportturgude nõudluse täita, leiavad Bloombergi analüütikud, et Vene gaasist sõltuvad Euroopa riigid peaksid olema murelikud.

