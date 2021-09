Uudised

Äripäev

5. september kell 9:00







Raadiohommikus: kaubanduse-, sauna-, ja digitrendidest

Saunakeriste tootja HUUMi juht Siim Nellis. Foto: Jassu Hertsmann

Saunakeriste tootja HUUM on viimase suve jooksul hoogsalt kasvanud, räägime ettevõtte juhi Siim Nellisega sellest, mis on selle kiire kasvu taga ja mis on ettevõtte edasised plaanid.

Ellex Raidla tehingute tiimi juhi Risto Vahimetsaga arutame, millised on viimase aja trendid Eesti kaubandusäris ja kuidas Ikea ja Lidli turule tulek kohalikku kaubandust mõjutab.

