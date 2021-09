USA lennundusamet pidurdab Boeingu tarneid

Boeing 787 Dreamliner on põhjustanud lennukitootjale suurt peavalu, kuna toodetud õhusõidukitel on avastatud tootmisvigu. Foto: Imago-images.de/Scanpix

Wall Street Journal’i andmetel ei saa Boeing tuua uusi 787 Dreamliner mudeli lennukeid turule enne oktoobri lõppu, kuna USA föderaalne lennundusamet (FAA) on keeldunud uute õhusõidukite varasemast kontrollist.

FAA teatas juuli keskel, et Boeingu tehases valminud 787 Dreamliner tüüpi lennukitel on tootmisvead, mis tuleb parandada enne lennukit tarnet. See aga tekitab Boeingule majanduslikke raskusi, kuna lennufirmad tasuvad suurem osa lennuki hinnast pärast tarnet, vahendab Reuters.

